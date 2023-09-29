Рогов заявил о массовых случаях сдачи в плен украинцев на ореховском направлении

Это встречается на любом участке фронта, но здесь это выражено особенно ярко. Атакующие солдаты ВСУ сами переходят на российскую сторону.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» заявил, что украинские военнослужащие добровольно идут в плен. Чем дальше, тем больше солдат перебегает на российскую сторону.

«Наступающие, которые добровольно переходят на мирную сторону. Это феномен украинского контрнаступления», - подчеркнул он.

Его слова привели РИА Новости. Владимир Рогов добавил, что на ореховском направлении это явление выражено наиболее ярко. Ежедневно пленными становятся от двух до пяти человек. Причины для этого, по его мнению, самые разные. Среди них нежелание умирать за Зеленского и его правительство, очень низкий моральный дух, осознание своей беспомощности перед ВС РФ.