ВСУ в Запорожской области столкнулись с тем, что им перестало хватать подкреплений на линии обороны.

Из-за этого на передовую часто стали возвращать подразделения, которые еще не оправились от предыдущих боев, так считает глава общественного движения «Мы вместе с Россией».

«У ВСУ на Запорожской линии фронта проблемы с нехваткой свежих резервов. Желающих добровольно умирать за кровавый режим Зеленского становится все меньше», - указал он корень проблем с личным составом у неприятеля.

Его слова привели РИА Новости. По этой же причине Киев предпринимает тотальную насильственную мобилизацию, устроив охоту за призывниками, заявил Владимир Рогов. Он добавил, что российская армия все делает правильно, когда неспешно перемалывает вражеские части, находясь в обороне.