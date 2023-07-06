Рогов: Зеленский ищет повод для ввода на Украину ограниченного контингента НАТО

Киевский режим пойдет на любые провокации, чтобы ввести в страну ограниченный контингент НАТО, рассказал РИА Новости глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Одним из поводов может стать осложнение ситуации вокруг Запорожской АЭС, считает Рогов. После провокаций вокруг станции Украина может потребовать ввода иностранных войск для обеспечения радиоактивной безопасности.

В таком случае речь может идти о вводе натовского контингента из Польши и стран Прибалтики.

«Режиму Зеленского нужен любой повод, чтобы удержаться у власти, а странам НАТО – заполучить останки Украины для создания там своего военного плацдарма», – подчеркнул Рогов.

Украинская пропаганда уже готовит своих граждан к возможной радиоактивной катастрофе.