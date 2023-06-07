Рой пчел атаковал автомобиль в подмосковных Люберцах

Вылетевшие из улья пчелы атаковали припаркованный автомобиль одного из жителей городского округа Люберцы. Об этом сообщает интернет-издание «Люберецкая панорама» .

Соответствующая видеозапись распространилась в социальных сетях. По словам очевидцев, из-за пчел водитель даже не смог попасть внутрь машины. Пришлось вызвать пчеловодов, которые собрали всех насекомых и увезли на пасеку.

Как рассказал биолог Алексей Володихин, такое поведение пчел нельзя назвать абсолютно типичным. Обычно на пасеках принимаются меры по недопущению роения пчелиных семей. Однако в некоторых случаях пчелам удается выпускать рои. По пути следования они начинают искать места гнездования.

«В данном случае насекомым приглянулся автомобиль. В инциденте, скорее всего, виновен пчеловод, который своевременно не подрезал крылья у пчелы-матки», — рассказал Володихин.

Ранее сообщалось, что рой пчел атаковал стоящий на детской площадке в Балашихе зонтик. Инцидент произошел летом прошлого года. Местным жителям пришлось вызывать спасателей.