Рояль, стихи и смертельный номер: в хостеле на Загородном погиб петербургский поэт и пианист Павел Мамушкин

Трагедия в хостеле на Загородном проспекте, где 5 мая обнаружили тела четырех человек, обрела лицо и имя. Среди погибших оказался 36-летний петербургский поэт, пианист и композитор Павел Мамушкин. О его гибели 6 мая сообщили друзья и коллеги по творческому цеху, передает « Фонтанка ».

Близкие называют Павла невероятно одаренным и светлым человеком. Поэт Эльдар Расулов в своем паблике написал, что каждый приходит в этот мир с определенной миссией, и, возможно, предназначение Мамушкина заключалось именно в его музыкальном и поэтическом наследии. Он выразил надежду, что музыка Павла, сохранившаяся на носителях, останется в сердцах тех, кто его знал.

Биография Мамушкина полна крутых поворотов. Он родился в Ленинграде в 1989 году, поступил в Политех, но бросил физику ради музыки. Брал частные уроки у известной пианистки Настасьи Хрущевой, озвучивал на рояле классические немые фильмы Мурнау и Вертова. Позже всерьез увлекся поэзией, а зарабатывал на жизнь системным администрированием.

Напомним, тела четырех человек — двоих мужчин и двоих женщин — нашли в одном номере хостела на Загородном проспекте днем 5 мая. По предварительным данным, рядом с погибшими лежали использованные шприцы и неизвестный порошок, отправленный на экспертизу. На телах зафиксировали характерные следы инъекций. Признаков насильственной смерти эксперты не обнаружили. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.