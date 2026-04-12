Роковая пиротехника: как игры школьников с петардами в Орехово-Зуеве закончились ампутацией пальцев у мальчика

Причиной взрыва, в результате которого серьезно пострадал ребенок в Орехово-Зуеве, стали петарды, с которыми местные школьники баловались на протяжении всего дня. Как стало известно, жители улицы Бугрова неоднократно жаловались на громкие хлопки, доносившиеся со двора, однако пресечь опасные игры с пиротехникой удалось лишь после того, как прогремел роковой взрыв.