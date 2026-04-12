Роковая пиротехника: как игры школьников с петардами в Орехово-Зуеве закончились ампутацией пальцев у мальчика
Причиной взрыва, в результате которого серьезно пострадал ребенок в Орехово-Зуеве, стали петарды, с которыми местные школьники баловались на протяжении всего дня. Как стало известно, жители улицы Бугрова неоднократно жаловались на громкие хлопки, доносившиеся со двора, однако пресечь опасные игры с пиротехникой удалось лишь после того, как прогремел роковой взрыв.
Как пишут в Telegram-каналах, мальчик поднял с земли петарду недалеко от здания школы. В руках ребенка пиротехническое изделие сдетонировало. В результате взрыва ребенок получил тяжелейшие травмы кисти, медики диагностировали необходимость ампутации трех пальцев. Пострадавшего оперативно доставили в городскую больницу, где ему оказывают всю необходимую помощь. В настоящее время угрозы для жизни мальчика нет.