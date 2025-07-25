Росавиация экстренно закрыла на прием и отправку рейсов сразу восемь российских аэропортов
Сразу в восьми российских аэропортах введен план «Ковер»
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В воздушных гаванях Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных Вод и Нальчика временно ограничены операции по приему и отправлению воздушных судов. Об этом стало известно от пресс-службы Росавиации.
Также план «Ковер» введен в аэропортах Ставрополя, Сочи и Тамбова.
Отмечается, что это сделано в целях воздушной безопасности и для упреждения вражеских атак боевыми дронами.
Ранее сообщалось, что в городе Славянск-на-Кубани, расположенном в Краснодарском крае, произошла серия взрывов. По информации от очевидцев, это было связано с работой системы противовоздушной обороны, которая отражала атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.
Также поступала информация о том, что в населенных пунктах Кореновск и Тимашевск произошли взрывы.