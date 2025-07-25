Серия взрывов прогремела над Славянском-на-Кубани, ПВО сбивает вражеские дроны

В городе Славянск-на-Кубани, расположенном в Краснодарском крае, произошла серия взрывов. По словам очевидцев, это была работа системы противовоздушной обороны, которая отражала атаку беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Вооруженным силам Украины. Об этом передает SHOT.

Жители окрестностей сообщили о мощных взрывах, которые произошли примерно в 02:00 в южной части Славянска-на-Кубани. По словам очевидцев, было слышно не менее четырёх взрывов, сопровождавшихся яркими вспышками. Отзвуки взрывов также вызвали срабатывание сигналок на припаркованных во дворах домов автомобилях.

Поступают сведения о том, что в населённых пунктах Кореновск и Тимашевск также произошли серии взрывов.

К настоящему времени информации от официальных источников о происходящем нет.

Ранее сообщалось, что украинские дроны «Лютый» атаковали Шахты, Новочеркасск, Таганрог и Матвеев Курган.