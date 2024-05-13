Росавиация проверит экипаж самолета, пролетевшего на малой высоте над трассой в Подмосковье

Росавиация проведет расследование инцидента с самолетом, который пролетел на предельно малой высоте над крышами автомобилей на подмосковной трассе.

Как рассказал пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко, над трассой М-8 совершил полет экипаж двухместного учебно-тренировочного самолета Zlin Z 142.

В Росавиации назвали такое пилотирование опасным и неприемлемым, там также указали, что подобные действия могли привести к негативным последствиям.

Напомним, инцидент произошел в минувшую субботу. Самолет, пролетевший над трассой «Холмогоры», попал на видеорегистраторы автомобилей.