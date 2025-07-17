Росавиация сообщила о временном закрытии аэропортов Домодедово и Жуковский
Росавиация: введены ограничения в аэропортах Домодедово и Жуквоский
По данным официального телеграм-канала пресс-службы Росавиации, аэропорты Домодедово и Жуковский в настоящее время не осуществляют прием и отправку рейсов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ночью 17 июля был сбит БПЛА, направлявшийся в сторону столицы.