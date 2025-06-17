Росавиация закрыла все аэропорты Москвы на прием и отправку рейсов

В аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщает Росавиация.

В своём аккаунте в социальных сетях Антон Кореняко, представитель ведомства, сообщил, что план «Ковер» будет действовать до получения дополнительных указаний.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал об успешном пресечении попытки атаки с использованием двух беспилотных летательных аппаратов, что направлялись к столице.