Росавиация запретила российским перевозчикам летать над Иорданией, Ираком и Ираном

В новых уведомлениях NOTAM Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) запретило российским авиакомпаниям осуществлять полёты через ряд государств Ближнего Востока. Об этом стало известно из сообщения ведомства.

В сообщении, опубликованном в официальном Телеграм-канале ведомства, отмечается, что данные ограничения на полеты будут действовать до 02:59 по московскому времени 4 июля 2025 года.

«Новый документ предписывает не выполнять полеты в и из аэропортов Ирана, в воздушном пространстве Иордании, Ирака и Ирана», — пояснили в Росавиации.

В Федеральном агентстве воздушного транспорта напомнили о запрете на выполнение рейсов в Израиль в период с 01:00 до 07:00. В остальное время компании должны следовать рекомендациям ИКАО относительно полётов гражданских самолётов в зонах конфликтов и вблизи них.

NOTAM с этими рекомендациями будет действовать до 02:59 12 июля.

Федеральное агентство воздушного транспорта рекомендовало авиакомпаниям Российской Федерации рассмотреть возможность использования альтернативных путей следования.

В ведомстве сообщили, что ограничения на полёты воздушных судов над территорией Катара, которые были введены ранее, были отменены.

Ранее сообщалось, что российский спецборт летного отряда «Россия» тайно прилетел в США и сел в аэропорту Нью-Йорка.