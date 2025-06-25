Российский спецборт тайно прилетел в США и сел в аэропорту Нью-Йорка

По информации, полученной от Flightradar, из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк направляется специальный рейс, принадлежащий России. О том, кто находится на борту, пока нет данных.

Спустя некоторое время рял СМИ, среди которых РИА Новости, подтвердили происходящее и добавили, что российский спецборт приземлился в аэропорту Нью-Йорка.

Он отправился из Санкт-Петербурга и в данный момент находится в международном аэропорту имени Джона Кеннеди. Причины его прибытия пока не разглашаются. Как и кто именно, помимо экипажа, находился на борту воздушного судна.

Воздушное судно находится в распоряжении летного отряда «Россия» и обычно применяется для осуществления различных дипломатических миссий.

Ранее сообщалось, что более 18 тыс человек следили за пролетом пассажирского Boeing-737 «Белавиа» над воюющим Ираном.