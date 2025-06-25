Российский спецборт тайно прилетел в США и сел в аэропорту Нью-Йорка
Flightradar узнал о тайном вечернем перелете российского спецборта в США
Фото: [Медиасток.рф]
По информации, полученной от Flightradar, из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк направляется специальный рейс, принадлежащий России. О том, кто находится на борту, пока нет данных.
Спустя некоторое время рял СМИ, среди которых РИА Новости, подтвердили происходящее и добавили, что российский спецборт приземлился в аэропорту Нью-Йорка.
Он отправился из Санкт-Петербурга и в данный момент находится в международном аэропорту имени Джона Кеннеди. Причины его прибытия пока не разглашаются. Как и кто именно, помимо экипажа, находился на борту воздушного судна.
Воздушное судно находится в распоряжении летного отряда «Россия» и обычно применяется для осуществления различных дипломатических миссий.
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