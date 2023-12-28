Росгвардейцы эвакуировали десятки людей из задымленного дома в подмосковном Ступине

Сотрудники Ступинского ОВО прапорщики полиции Александр Панов, Алена Аринушенко и Мария Фетисова эвакуировали 40 человек из задымленного подъезда одного из жилых домов.

Происшествие случилось в поселке Михнево. Ночью у росгвардейцев сработал сигнал тревоги от магазина. Прибывший на место наряд увидел, что из торгового помещения валит густой дым. Была вызвана пожарная служба и задымленного подъезда оперативно эвакуированы люди, в том числе дети.

Прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали пожар. Пострадавших нет. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.