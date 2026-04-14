Росгвардейцы и прохожие скрутили захватчика букмекерской конторы во Владикавказе

В распоряжении Telegram-каналов оказались кадры оперативного задержания мужчины, который утром 14 апреля устроил вооруженный захват в одной из букмекерских контор Владикавказа. На опубликованном видео запечатлен кульминационный момент спецоперации: злоумышленник удерживает 25-летнюю сотрудницу заведения, приставив к ее горлу нож, в то время как сотрудники Росгвардии пытаются убедить его сложить оружие и отпустить жертву.

В решающий момент к силовикам неожиданно присоединились местные жители, которые смогли отвлечь внимание нападавшего. Воспользовавшись замешательством, один из правоохранителей произвел прицельный выстрел по ногам фигуранта, после чего девушку резко выдернули из его хватки, а самого мужчину мгновенно скрутили и обезвредили.

По предварительным данным, причиной ЧП стал крупный проигрыш в букмекерской конторе. Мужчина, потерявший значительную сумму, вернулся в заведение вооруженным ружьем и ножом с требованием вернуть деньги. Он взял в заложники кассиршу, однако та сумела незаметно вызвать сотрудников Росгвардии, что и позволило предотвратить трагедию.