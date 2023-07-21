Росгвардейцы обнаружили в ДНР тайник со спрятанным в нем украинским танком

Тяжелая боевая машина стояла за стеной заброшенного здания. Вокруг него рос кустарник и высокие деревья, поэтому танк совершенно был незаметен со стороны.

Т-64 БМ, судя по нанесенным на нем французским надписям, изначально был выпущен не для использования на Украине. Такая техника поставлялась Киевом в Алжир, и она производилась специально на экспорт. Танк при этом был снабжен вооружением и боеприпасами. Сотрудники Росгвардии обнаружили в нем пулемет «Утес», больше двух десятков снарядов к танковому оружию, и даже заряды к системе постановки дымов. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Росгвардии.