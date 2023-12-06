Росгвардейцы задержали устроившего стрельбу на территории частного дома в Химках

Подмосковные росгвардейцы задержали 51-летнего мужчину, который выстрелил в своего соседа из травматического пистолета на участке загородного дома в Химках. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в деревне Лигачево. Сведения о стрельбе поступили правоохранителям во время патрулирования улиц городского округа. Сотрудники Росгвардии оперативно прибыли на место.

Выяснилось, что между двумя владельцами коттеджа произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин выстрелил в ногу оппонента. Свой поступок он объяснил тем, что сосед избил его жену за замечание из-за громкого шума.

Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции. По факту случившегося начата проверка.

Ранее подмосковные росгвардейцы задержали мужчину и женщину, которые украли чужое пальто из кафе.