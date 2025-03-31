Росгвардия нейтрализовала стрелка в Мурманске
В Мурманске ранили мужчину, устроившего стрельбу
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Сотрудникам мурманского СОБР «Росомаха» и ОМОН «Медведь» Росгвардии удалось нейтрализовать стрелка.
Мужчину ранили в ходе штурма 14-этажного дома.
Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает РИА Новости.
Напомним, губернатор Андрей Чибис в свое телеграм-канале написал, что неизвестный мужчина ведет стрельбу с крыши дома на Кольском проспекте.
Мотивы и личность злоумышленника устанавливаются.
Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье полиция разыскивает мужчину, устроившего стрельбу в жилом комплексе.