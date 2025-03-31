Росгвардия нейтрализовала стрелка в Мурманске

Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает РИА Новости.

Напомним, губернатор Андрей Чибис в свое телеграм-канале написал, что неизвестный мужчина ведет стрельбу с крыши дома на Кольском проспекте.

Мотивы и личность злоумышленника устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье полиция разыскивает мужчину, устроившего стрельбу в жилом комплексе.