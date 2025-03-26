В Подмосковье полиция разыскивает мужчину, устроившего стрельбу в жилом комплексе

В подмосковном городе Железнодорожный в жилом комплексе (ЖК) «Ольгино парк» произошел инцидент с применением огнестрельного оружия, пишет Mash. Полиция занимается поиском стрелка.

По предварительной информации неизвестный поджидал мужчину у подъезда жилого дома с самого утра. Когда жилец вышел из здания, злоумышленник открыл стрельбу.

Как отметили очевидцы, на помощь мужчине пришел его охранник, который находился в автомобиле в момент стрельбы. Он вышел из машины и открыл ответный огонь в сторону нападающего.

Известно, что стрелявший быстро покинул место преступления на автомобиле марки «Жигули». Информацию оперативно передали сотрудникам подмосковной полиции, которые в настоящее время занимаются поиском преступника.

Как пишет Mash, мужчина, по которому открыли огонь, получил ранения.

Ранее сообщалось, что в детский сад в Новой Москве ворвался злоумышленник с оружием, в результате чего был ранен один человек.