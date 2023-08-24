Росгвардия объявила о наборе контрактников для прохождения военной службы

Росгвардия проводит набор граждан для прохождения военной службы по контракту. В ведомстве подчеркнули, что защита Родины является достойным делом.

Пункт отбора в Подмосковье работает в Реутове. Адрес: проезд Братьев Фоминых, дом 5А (Главное управление Росгвардии по Московской области). Узнать более подробную информацию о военной службе по контракту в Росгвардии можно по телефонам: 8-495-528-80-97 и 8-498-661-59-79.

Как сообщало ранее сетевое издание «Химкинские новости», основные требования к кандидатам: возраст от восемнадцати до сорока пяти лет, опыт службы по призыву или контракту, а также хорошие показатели здоровья. Заключившие контракт смогут рассчитывать на ряд льгот.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации центра «Ясенки», где проходят реабилитацию участники СВО.