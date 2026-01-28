Росгвардия задержала 24-летнего вандала, проникшего ночью Дом Гоголя в Москве

В центре Москвы произошел инцидент с вандализмом в историческом здании. Как сообщает пресс-служба Росгвардии, в ночное время 24-летний приезжий мужчина проник в музей «Дом Гоголя» на Никитском бульваре и устроил там погром.

По данным ведомства, около пяти часов утра злоумышленник разбил окно на втором этаже музея, после чего повредил несколько дверных полотен и аквариум внутри помещений.

На сработавшую сигнализацию оперативно отреагировали сотрудники Росгвардии. Они прибыли на место и задержали нарушителя. В силовом ведомстве отметили, что молодой человек, будучи задержанным, заявил, что не помнит обстоятельств случившегося, однако свою вину в причиненных разрушениях признал. После задержания его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и установления всех мотивов произошедшего.