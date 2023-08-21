Роскачество проверит овощи и грибы на пестициды и нитраты до конца сентября

Роскачество проведет проверку овощей и грибов в России на наличие пестицидов и нитратов. Результаты будут оглашены в конце сентября, передает издание РИА Новости .

В организации сообщили о запланированной проверке овощей и грибов на нитраты и перечень из 750 пестицидов.

В Центре изучения потребительского поведения Роскачества также сообщили, что почти треть жителей РФ подозревает, что самое большое количество пестицидов и нитратов находится в помидорах. 28% респондентов считают, что в картофеле. Почти четверть россиян убеждена, что больше всего их в грибах, а около 20% – в огурцах. Меньше всего опасений у россиян о моркови, кабачках и сельдерее.

В конце 2022 года в организации выяснили, что почти четверть жителей России недовольны качеством овощей на прилавках.