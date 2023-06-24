Роскомнадзор предупредил о возможных перебоях интернета в местах проведения КТО

На данный момент, по его утверждению, работа глобальной сети ничем не ограничивается.

Данное ведомство может ограничить подачу интернета в тех регионах, где будут вестись активные действия правоохранителей в рамках контртеррористической операции. Возможно значительное снижение скорости передачи данных либо полная их блокировка. Это делается в интересах силовых органов.

Ведомство при этом уточнило, что сбои в мессенджере Telegram, которые были зафиксированы ранее в ряде российских регионов, не имеют никакого отношения к ограничениям, которые только могут быть введены в дальнейшем.