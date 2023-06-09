Роскомнадзор с начала СВО заблокировал около 206 тысяч ресурсов с фейками об армии
Фото: [©Рамиль Ситдиков/РИА Новости]
Роскомнадзор с 24 февраля 2022 года заблокировал примерно 206 тысяч ресурсов с недостоверной информаций о ходе спецоперации и российской армией, рассказал РИА Новости заместитель главы ведомства Вадим Субботин.
По его словам, в некоторых из заблокированных ресурсах содержались призывы к массовым беспорядкам.
Недобросовестные сайты были заблокированы, посты с фейковой информацией удалены.
Как отметил Субботин, ни один ресурс, попавший под санкции ведомства, не пытался вновь получить разрешение на осуществление своей деятельности в России. Они для себя четко осознают, «в каком окопе находятся», уверен чиновник.