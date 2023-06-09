Роскомнадзор с начала СВО заблокировал около 206 тысяч ресурсов с фейками об армии

Роскомнадзор с 24 февраля 2022 года заблокировал примерно 206 тысяч ресурсов с недостоверной информаций о ходе спецоперации и российской армией, рассказал РИА Новости заместитель главы ведомства Вадим Субботин.

По его словам, в некоторых из заблокированных ресурсах содержались призывы к массовым беспорядкам.

Недобросовестные сайты были заблокированы, посты с фейковой информацией удалены.

Как отметил Субботин, ни один ресурс, попавший под санкции ведомства, не пытался вновь получить разрешение на осуществление своей деятельности в России. Они для себя четко осознают, «в каком окопе находятся», уверен чиновник.