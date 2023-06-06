Роспотребнадзор проверит торговые точки Москвы на наличие напитка «Мистер Сидр»

В Москве проверят торговые точки на предмет изъятия алкогольного напитка «Мистер Сидр», сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

Москвичам и гостям столицы предписывается ни в коем случае не употреблять этот напиток, а в случае обнаружения его в продаже немедленно сообщить в Роспотребнадзор.

После употребления напитка, произведенного ООО «АНДИ», уже скончалось более 20 человек. 18 летальных случаев зафиксировано в Ульяновской области, есть смертельные исходы в Самарской и Нижегородской областях. Несколько десятков человек госпитализировано в тяжелом состоянии.

По данным следствия, причиной отравления стал метиловый спирт, оказавшийся в напитке.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об указании некачественных услуг, повлекших смерть нескольких человек.