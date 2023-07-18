Россия и Китай проводят совместные учения ВМФ в Японском море

Россия и Китай начали совместные флотские учения в центральной части Японского моря.

Минобороны РФ сообщило, что для участия в учениях из Владивостока в акваторию Японского моря вышли противолодочные корабли «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», корветы «Гремящий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».

Ранее из китайского порта Циндао на учения отправились четыре боевых корабля и судно обеспечения ВМФ Китая.

Целью учений заявляется совершенствование стратегического сотрудничества для обеспечения безопасности в регионе.