Россия и Китай проводят совместные учения ВМФ в Японском море
Фото: [Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС]
Россия и Китай начали совместные флотские учения в центральной части Японского моря.
Минобороны РФ сообщило, что для участия в учениях из Владивостока в акваторию Японского моря вышли противолодочные корабли «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», корветы «Гремящий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».
Ранее из китайского порта Циндао на учения отправились четыре боевых корабля и судно обеспечения ВМФ Китая.
Целью учений заявляется совершенствование стратегического сотрудничества для обеспечения безопасности в регионе.