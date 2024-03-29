Россия осудила провокационные ракетные удары Израиля по Сирии

МИД России обратилось к властям Израиля с критикой после того, как они запустили ракеты в сторону Сирии.

Действия Израиля вызвали негодование у России. Обострения на Ближнем Востоке должны идти по пути урегулирования, однако израильская армия продолжила агрессивные действия. В этот раз досталось Сирии. В Москве ракетные удары со стороны Израиля назвали грубейшим нарушением суверенитета соседней страны. Две страны уже сражались в трех крупных войнах, а теперь рискуют спровоцировать новый конфликт.

«Решительно осуждаем эти провокационные силовые акции, которые чреваты крайне опасными последствиями в условиях резкого обострения обстановки в зоне палестино-израильского конфликта», — отмечено на сайте российского ведомства.

Напомним, что армия Израиля наносила ракетно-бомбовые удары по различным объектам в окрестностях Алеппо 29 марта. Погибли десятки человек. За день до этого израильская авиация атаковала Дамасскую провинцию. Ударам подвергались в том числе и мирные кварталы Сирии.

Ранее сообщалось, что в Бельгии согласились выделить Украине деньги на обслуживание истребителей F-16.