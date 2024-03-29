В Бельгии заявили о выделении Украине крупных средств на обслуживание истребителей F-16

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер объявила о выделении Украине суммы в 100 миллионов евро на обслуживание и поддержку истребителей F-16, которые предполагается поставить Киеву со стороны западных стран.

Информация об этом появилась в издании Soir. Этот шаг станет уже 25-м по счету пакетом военной помощи, оказываемой Украине.

Тем не менее, Бельгия пока не собирается передавать свои собственные истребители Украине, опасаясь возможных негативных последствий для собственной военной авиации. Военные чиновники страны выражают опасения, что такой шаг может привести к острой нехватке военной авиации в Бельгии, что может подорвать ее обороноспособность.

Ранее мы сообщали о том, что Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ) начал проверку возможной причастности украинских спецслужб к организации и финансированию теракта в «Крокус сити холле».