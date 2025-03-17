Российская сторона больше не будет соглашаться на ротацию представителей МАГАТЭ через украинскую территорию. Это стало опасным из-за действий ВСУ. Такое заявление сделал Михаил Ульянов, постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене. Его слова привел ТАСС.

Дипломат сообщил, что использовать традиционный маршрут для ротации наблюдателей Международного агентства по атомной энергии стало очень опасно. Об этом уже говорилось в конце прошлого года. Затем, по инициативе секретариата МАГАТЭ, Украине дали еще один шанс на ротацию, которая проводилась 12 февраля.

«Ротация была пущена под откос самым жестоким образом с использованием тяжелых вооружений против колонны. Повторять такие эксперименты мы не будем готовы», — указал Ульянов.

Ранее сообщалось, что глава МАГАТЭ Гросси обвинил французского президента Макрона в нарушении табу и размывании норм. Тот заявляет о необходимости инициировать дискуссию по применению ядерного оружия, что противоречит всем принятым до этого правилам.