Глава МАГАТЭ обвинил Макрона в нарушении табу и размывании норм

Высказывания французского президента Эммануэля Макрона о необходимости инициировать дискуссию по применению ядерного оружия, является явным нарушением табу. Так считает Рафаэль Гросси, руководитель Международного агентства по атомной энергии. Его точку зрения привело агентство Bloomberg.

Ранее Макрон в своем телеобращении к гражданам страны объявил о начале обсуждения вопроса о применении ядерного оружия Францией для обеспечения безопасности всего Европейского союза. Гросси сообщил, что слова лидера Франции не соответствуют общепринятым нормам.

«Несколько лет назад такая дискуссия о ядерном оружии была бы табу. Сейчас в некоторых странах идут такие разговоры. Норма постоянно размывается», — указал журналистам глава МАГАТЭ.

Ранее президент США Дональд Трамп высказал мнение, что миру нужно избавиться от ядерного оружия. Он также заявил, что надеется на переговоры о денуклеаризации с Россией. Свою позицию американский лидер объяснил тем, что ядерное оружие обладает сумасшедшей мощностью.