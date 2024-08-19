Россия предъявила ФРГ претензии из-за расследования теракта на «Северных потоках»
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Россия официально направила Германии претензии по расследованию подрыва «Северных потоков», заявил РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.
По его словам, власти Германии хотят спустить расследование на тормозах без установления истинных заказчиков теракта. Россия не намерена мириться с подобным положением дел, подчеркнул дипломат.
Москва будет добиваться от Берлина выполнения обязательств, следующих из антитеррористических конвенций ООН.
Взрывы на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли в сентябре 2022 года. 14 августа немецкие СМИ сообщили о выдаче ордера на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира Журавлева, которого считают причастным к теракту. Отмечалось, что за взрывами может стоять бывший главком ВСУ Валерий Залужный.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что чиновники в Вашингтоне никак не реагируют на публикации СМИ по поводу расследования теракта на «Северных потоках».