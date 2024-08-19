Россия предъявила ФРГ претензии из-за расследования теракта на «Северных потоках»

По его словам, власти Германии хотят спустить расследование на тормозах без установления истинных заказчиков теракта. Россия не намерена мириться с подобным положением дел, подчеркнул дипломат.

Москва будет добиваться от Берлина выполнения обязательств, следующих из антитеррористических конвенций ООН.

Взрывы на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли в сентябре 2022 года. 14 августа немецкие СМИ сообщили о выдаче ордера на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира Журавлева, которого считают причастным к теракту. Отмечалось, что за взрывами может стоять бывший главком ВСУ Валерий Залужный.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что чиновники в Вашингтоне никак не реагируют на публикации СМИ по поводу расследования теракта на «Северных потоках».