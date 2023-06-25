Россия сдала один из наиболее важных экзаменов в истории страны

По словам депутата нижней палаты парламента Михаила Шеремета, Россией вчера был сдан один из наиболее важных экзаменов в истории страны за последнее столетие. Об этом сообщает РИА Новости .

Парламентарий добавил, что наша страна показала всему миру, что умеет принимать мудрые политические решения и жители РФ сплачиваются в кризисных ситуациях.

По мнению Шеремета, Западом в данном случае была показана надежда на новую гражданскую войну.

Он подчеркнул, что важно сделать из случившегося выводы.

Депутат уверен, что из произошедшего будут сделаны соответствующие выводы.

Напомним, что вчера ночью в Ростове-на-Дону войска ЧВК «Вагнер» захватили штаб ЮВО. Глава государства Владимир Путин назвал это преступной авантюрой.