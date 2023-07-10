Россия вдвое увеличила выпуск истребителей для нужд армии
Фото: [Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС]
Российской промышленности удалось вдвое увеличить производство истребителей Су-34 и Су-35, которые используются в зоне СВО. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил первый замдиректора «Ростеха» Владимир Артяков.
Он подчеркнул, что эти машины очень эффективны на линии боевого соприкосновения.
Ранее в корпорации рассказали об испытании первого модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М.
Самолет получил современное радиоэлектронное оборудование и новое вооружение. Первые три бомбардировщика армия должна получить уже в этом году.