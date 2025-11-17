Россиян предупредили, что перевод заблокированных средств приведет к новой блокировке

Попытка обойти блокировку банковского счета по 115-ФЗ путем простого перевода средств в другую кредитную организацию может привести к серьезным последствиям. Как пояснил NEWS.ru сертифицированный AML-юрист Семен Николаев, при закрытии заблокированного счета и переводе денег на них автоматически ставится специальная маркировка, сигнализирующая о повышенном риске отмывания средств.

По его словам, этот механизм запускает цепную реакцию: при поступлении помеченных средств новый банк практически гарантированно заблокирует счет, поскольку система мониторинга идентифицирует такие операции как подозрительные. Таким образом, проблема не решается, а лишь перемещается вместе с денежными средствами, создавая для клиента повторную блокировку в кратчайшие сроки.

Юрист добавил, что единственным эффективным решением юрист называет последовательное оспаривание первоначальной блокировки через официальные процедуры. Это включает запрос обоснования ограничений у банка, подготовку документов, опровергающих подозрения, и при необходимости — судебное обжалование действий финансовой организации.

По его мнению, стратегия «до победного конца» по полному снятию ограничений оказывается единственным надежным способом восстановления доступа к средствам без риска повторных блокировок в других банках и дальнейшего ухудшения финансовой репутации.

Ранее сообщалось, как не попасть под блокировку банка из-за новых правил.