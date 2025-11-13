Переводы СБП под замком: как не попасть под блокировку банка из-за новых правил

Центробанк вводит новые правила безопасности для Системы быстрых платежей (СБП), которые затронут крупные денежные переводы. Теперь банки будут внимательнее проверять операции, когда клиент переводит себе более 200 тысяч рублей, а затем сразу отправляет аналогичную сумму человеку, с которым ранее не имел финансовых операций в течение полугода. REGIONS узнал, как теперь не попасть под подозрение добропорядочным пользователям банковских услуг.

Экономист Инна Литвиненко отметил, что нововведения — прямое следствие новой мошеннической схемы: злоумышленники убеждают людей консолидировать средства с разных счетов на одном, чтобы затем разом их похитить. Кроме того, основной инструментарий мошенников связан с цифровыми технологиями. Большая часть населения недостаточно осведомлена в технологиях, чем и пользуются преступники.

Неприятным моментом для всех может стать внезапная блокировка перевода. Если человек получил крупную сумму (например, от продажи автомобиля), а затем решил перевести ее продавцу недвижимости или новому контрагенту, система может расценить это как подозрительную операцию.

Юрист Ирина Зуй рекомендует четкий алгоритм действий: немедленно свяжитесь с банком через приложение или горячую линию. Важно быть готовым предоставить документы, подтверждающие происхождение средств (выписки из налоговой, договоры купли-продажи), и при необходимости подать жалобу в ЦБ или к финансовому омбудсмену. Эксперты единодушны — политика ужесточения продолжится, и вскоре порог внимания может снизиться до 100–150 тысяч рублей.

Чтобы избежать проблем, важны и превентивные меры: придется предупреждать свой банк о планируемом крупном переводе, поддерживать актуальные контактные данные для оперативной связи и подключать двухфакторную аутентификацию.

Ранее эксперт Бастрыкина объяснила, как обезопасить переводы по СБП.