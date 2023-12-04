Россиян предупредили о новой мошеннической схеме в WhatsApp

Злоумышленники стали применять технологии ИИ для генерации голосовых сообщений и отправки их жертвам от имени знакомых и родных при помощи популярного мессенджера WhatsApp. Соответствующее заявление сделал руководитель R-Vision Endpoint Петр Куценко в беседе с изданием «Лента.ру» .

Куценко подчеркнул, что для создания правдоподобного голосового сообщения при помощи ИИ, мошенникам хватает лишь небольшой записи голоса. Потом злоумышленники могут пользоваться сгенерированным сообщением для обмана семьи и знакомых пострадавшего, объяснил он.

Более того, он рассказал, что мошенники продолжают пользоваться схемой с фейковыми опросами и онлайн-конкурсами. Куценко объяснил, что злоумышленники просят проголосовать в конкурсе за своего претендента, объясняя это желанием крупного приза. Таким образом, схема превращается в пирамиду, в которой обманутые случайно рассылают вредоносные ссылки своим знакомым. В преддверии новогодних праздников, риск таких преступлений возрастает, отметил эксперт.

Третьим видом мошенничества являются рассылки с розыгрышами билетов на новогодние мероприятия, рассказал Куценко. Мошенники предлагают кликнуть на ссылку и принять участие в розыгрыше, в то время, как ссылка оказывается вредоносной, заключил он.