Россиянам пояснили суть «белого списка» сайтов

В условиях возможных ограничений мобильного интернета концепция «белого списка» сайтов приобретает для россиян особое значение. Как пояснил в эфире радио Sputnik эксперт в области цифровых технологий Герман Клименко, этот термин подразумевает создание перечня проверенных и абсолютно надежных интернет-ресурсов, доступ к которым будет гарантированно сохранен даже в кризисных ситуациях.

Раскрывая суть этой меры, Клименко привел яркую аналогию с коммунальными услугами. Появление «белого списка» можно сравнить с гарантированным наличием холодной воды в доме при чрезвычайных обстоятельствах. Точно так же, как эта базовая услуга обеспечивает минимально необходимый уровень жизнедеятельности, доступ к ключевым сайтам из утвержденного перечня позволит поддерживать функционирование критически важных сервисов и информационных каналов.

По его словам, практическое последствие внедрения такой системы — это создание цифрового «минимума» для граждан и организаций. В этот список, вероятно, войдут официальные государственные порталы, сайты экстренных служб, ключевые новостные агентства и другие ресурсы, жизненно важные для обеспечения национальной безопасности и базовых потребностей общества.

Клименко резюмировал, что «белый список» представляет собой не инструмент тотального ограничения, а скорее механизм обеспечения цифровой устойчивости. Его цель — гарантировать в любой ситуации доступ к проверенному контенту и критически важным онлайн-сервисам, создавая тем самым защищенное цифровое пространство для решения первоочередных задач как для государства, так и для каждого гражданина.

