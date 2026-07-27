Россиянам рассказали, как вести себя при встрече с агрессивной собакой

Инстинкт самосохранения часто подсказывает нам в панике бежать от опасности, но в случае с собакой это самый верный способ спровоцировать хищника на преследование. Кинолог Анна Тимофеева в беседе с NEWS.ru предостерегла родителей и детей от роковой ошибки: убегающий человек воспринимается животным как добыча, и его скорость только разжигает азарт. Эксперт настаивает, что стратегия поведения при встрече с агрессивным псом должна быть прямо противоположной интуитивной — и от этого буквально зависит жизнь ребенка.

Суть метода, который предлагает специалист, основана на подавлении любых активных действий. Если укрыться негде — скажем, ребенок оказался в чистом поле, а на него несется собака, — нужно любым усилием воли заставить себя замереть. Тимофеева советует встать боком к животному, скрестить руки на груди, защитив шею, закрыть глаза и постараться даже дышать как можно тише. Никаких взмахов руками, криков или попыток отмахиваться: любое движение воспринимается как угроза или приглашение к игре, что только усиливает агрессивный настрой. Если же падение неизбежно, единственное спасение — свернуться клубком, прикрывая голову и шею руками, и максимально напрячь все мышцы, готовясь к укусам, но не оказывая активного сопротивления.

Кинолог поясняет, что собаки по своей природе неконфликтны, и нападение для них — крайняя мера, а не норма. Они всегда подают предупредительные сигналы — рычат, скалятся, прижимают уши, — но люди в стрессовой ситуации попросту не умеют их считывать. Замирание и игнорирование животного лишает его обратной связи: он перестает видеть в человеке источник опасности или интересную движущуюся цель, и в большинстве случаев теряет интерес, уходя прочь. При этом эксперт делает важную оговорку: кричать от боли или страха можно, но только не пытаясь при этом бежать или отбиваться — это единственное послабление, которое не спровоцирует усиление атаки.

Однако лучшая защита, как всегда, — это профилактика, и здесь ответственность целиком лежит на взрослых. Тимофеева призывает с ранних лет вдалбливать детям золотые правила: никогда не подходить к чужим псам, не тревожить их во время еды или сна, не гладить без разрешения хозяина и, самое главное, не бежать навстречу с раскинутыми в стороны руками — такой жест животные расценивают как угрозу. В конечном счете, знание этих простых алгоритмов поведения может превратить потенциально смертельную встречу в неприятный, но безопасный эпизод. Родителям стоит не просто рассказать об этом ребенку, но и отработать с ним эти навыки, чтобы в критический момент тело действовало по заученной схеме, а не подчинялось панике.

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