Россиянам рассказали, о чем необходимо помнить при планировании поездки за рубеж

Перед сезоном отпусков Министерство иностранных дел РФ призвало граждан РФ взвешивать риски при поездке за границу. Так, в ряде стран у людей с российским паспортом могут отобрать личный автомобиль, отказать им в ввозе вещей и даже арестовать. Об этом сообщает Общественное телевидение России .

Отмечается, что также стоит помнить о возможных задержаниях или арестах жителей нашей страны за границей по запросам правоохранителей и спецслужб США, имеющими соглашения об экстрадиции с более чем ста государствами, в том числе с Таиландом, Египтом, Турцией и Израилем.

Добавляется, что россиянам запрещено завозить на территорию Евросоюза личные вещи и приезжать туда на автомобилях с отечественными номерами даже на короткий срок, поскольку в этом случае транспортное средство могут конфисковать.