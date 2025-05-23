Россияне массово отравились арбузами в Египте

В Египте произошло массовое отравление туристов из РФ арбузами. Несколько десятков россиян уже обратились в медицинские учреждения. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Среди обратившихся в больницы туристов из России есть постояльцы нескольких отелей. У всех них наблюдаются схожие симптомы: повышенная температура и сильная рвота. При этом у детей все проявления гораздо более выражены.

«По словам врачей, отравление было связано с высоким содержанием нитратов в арбузах, которые продаются в местных магазинах и попадают на столы в гостиницы», — указал микроблог.

Многих людей госпитализируют. У них берут анализы и ставят капельницы, выдают антибиотики и запрещают пить воду. Если симптомы исчезают, то пациентов выписывают буквально на следующий день.

Ранее теледоктор Мясников призвал туристов соблюдать меры предосторожности во время отдыха в жарких странах. Он указал на наиболее распространенные опасности в виде комаров, переносящих малярию, и питьевую воду, которая может быть сомнительного качества. Врач отметил, что необходимо также абсолютно все мыть, не употреблять в пищу ничего полусырого, все продукты должны быть хорошо прожарены.