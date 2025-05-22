Теледоктор Мясников призвал туристов соблюдать меры предосторожности во время отдыха в жарких странах

Сезон отпусков из года в год сопровождается не только восторженными историями и красивыми фото с пляжа, но и жалобами туристов на форс-мажоры, испортившие им путешествие, прежде всего неприятности со здоровьем. По словам заслуженного врача РФ Александра Мясникова, поездка за рубеж является всегда опасным приключением, тем более что сегодня у жителей нашей страны популярны южные государства с жарким климатом, поэтому путешественникам важно об этом помнить и вести себя соответственно, соблюдая меры предосторожности. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что на первичную акклиматизацию в жарких странах у россиян уходит один-два месяца, а на полную — полгода, и там опасно все. Прежде всего ключевая опасность южных стран — комары: ни лев, ни бегемот, ни стая бродячих собак для путешественника не страшны настолько, насколько страшен малярийный комар. Так, миллиарды людей ежегодно заболевают малярией.

По мнению теледоктора, не менее опасна для туриста вода. Во время путешествий в жарких странах необходимо стараться покупать газированную воду, поскольку наличие в ней пузырьков говорит о том, что «с ней что-то сделали», а не просто набрали из сомнительного источника. Также не стоит употреблять кубики льда, добавляемые там в напитки, поскольку они никогда не делаются из кипяченой воды.

Он отметил, что необходимо также абсолютно все мыть, не употреблять в пищу ничего полусырого, все продукты должны быть хорошо прожарены. Помимо этого, источником отравления в пятизвездочных отелях являются соусы, которые стоят на столах неделями, в них селится кишечная палочка и прочее. Также путешественникам при планировании отдыха в жарких странах важно озаботиться вакцинацией: сделать прививки от гепатита А, столбняка, а также следует учесть и заболевания, характерные для региона, в котором пройдет отпуск.

Ранее были названы страны с самым высоким риском для российских туристов.