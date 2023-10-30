Россиянин был задержан ФСБ за передачу ВСУ данных о военных объектах

Сотрудники Федеральной службы безопасности установили, что мужчина в марте 2023 году совершил акт госизмены. Он по работе имел доступ к оборонительным сооружениям на территории Крыма.

«Собрал и передал представителю вооруженных сил Украины информацию об указанных объектах с привязкой к географическим координатам», - сообщили об обвинениях работники ФСБ.

Это заявление привели в своем материале РИА Новости. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Сам он взят под стражу решением Ленинского районного суда города Севастополя.