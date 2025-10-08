Россиянин озвучил мотив подрыва машины военнослужащего

Молодой человек согласился на предложение подзаработать от представителя украинских спецслужб. В итоге его обвиняют в изготовлении взрывных устройств и подрыве автомобиля военнослужащего, о чем также пишет RT .

Как сообщили в ФСБ, 24-летний россиянин вышел на контакт с предполагаемым куратором через мессенджер. В ходе переписки незнакомец поинтересовался, не хочет ли молодой человек получить дополнительный заработок. Следуя полученным указаниям, задержанный начал собирать информацию об одном из оборонных предприятий, расположенных в Алтайском крае. Позже по заданию куратора он самостоятельно изготовил два самодельных взрывных устройства.

Одно из них он спрятал в заранее подготовленном тайнике на территории Москвы. Второе устройство было использовано для подрыва автомобиля, принадлежащего военнослужащему на СВО. В настоящее время в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее было опубликовано видео задержания агента Украины, подорвавшего авто в Наро-Фоминске.