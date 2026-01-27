Россиянин погиб под лавиной во время сноубординга в Японии

В Японии подтверждена гибель гражданина России, оказавшегося под лавиной во время катания на сноуборде вне оборудованных трасс. Власти страны уже уведомили российскую дипмиссию и начали организацию репатриации тела.

Полиция Японии официально подтвердила смерть россиянина, погибшего в результате схода лавины в горной местности возле деревни Хакуба в префектуре Нагано. Об этом сообщили РИА Новости в полицейском управлении города Омати, которое курирует данный район.

Инцидент произошел 25 января. По данным правоохранительных органов, мужчина катался на сноуборде в формате бэккантри — за пределами подготовленных склонов. Он находился в группе из трех человек. В какой-то момент спортсмен попал под снежный завал. Двум его спутникам удалось самостоятельно выбраться и спуститься с горы.

Тело 42-летнего гражданина России было обнаружено на следующий день, однако спасти его не удалось — мужчина скончался. В полиции подтвердили, что информация о происшествии уже передана в российское консульское учреждение.

В настоящее время японская сторона поддерживает контакт с родственниками погибшего. Также продолжается согласование порядка возвращения тела на территорию России. Окончательная схема репатриации пока не определена.

