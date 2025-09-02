Россиянин получил жесткий приговор в Грузии

В Грузии гражданина России приговорили к 8 годам и 6 месяцам тюрьмы за незаконное приобретение и хранение наркотических веществ в особо крупном размере. Об этом сообщил телеграм-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Отмечается, что свою вину россиянин не признал. Приговор был вынесен на фоне обострения российско-грузинских отношений.

Накануне в Грузии были задержаны двое российских граждан Артем Грибуль и Антон Чечин. Местная полиция также обвинила их в распространении наркотических средств.

Молодые люди в заключении объявили голодовку, требуя улучшения условий и предоставления доступа к СМИ ко всем судебным процессам над ними. С обвинительным приговором они не согласились.

