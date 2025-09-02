Россиянин получил жесткий приговор в Грузии
В Грузии россиянина приговорили к более чем 8 годам тюрьмы из-за наркотиков
Фото: [flickr.com]
В Грузии гражданина России приговорили к 8 годам и 6 месяцам тюрьмы за незаконное приобретение и хранение наркотических веществ в особо крупном размере. Об этом сообщил телеграм-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
Отмечается, что свою вину россиянин не признал. Приговор был вынесен на фоне обострения российско-грузинских отношений.
Накануне в Грузии были задержаны двое российских граждан Артем Грибуль и Антон Чечин. Местная полиция также обвинила их в распространении наркотических средств.
Молодые люди в заключении объявили голодовку, требуя улучшения условий и предоставления доступа к СМИ ко всем судебным процессам над ними. С обвинительным приговором они не согласились.
Ранее сообщалось, что в российских магазинах спустя два года снова появились арбузы из Грузии.