Россиянин попытался провезти в носке два браслета Cartier через таможню в Домодедово

Гражданин России, прибывший рейсом из Кувейта, был задержан сотрудниками таможенной службы в аэропорту Домодедово при попытке провезти в страну два ювелирных изделия люксового бренда. Дорогостоящие браслеты Cartier были завуалированно спрятаны от контроля — их обнаружили завернутыми в носок, который находился в кроссовке пассажира.

Как сообщили в пресс-службе ФТС, общая стоимость изъятых украшений, изготовленных из золота 750 пробы и инкрустированных бриллиантами, предварительно оценена в 2,4 млн руб. Мужчина попытался пройти через «зеленый коридор», предназначенный для лиц, не имеющих товаров, подлежащих обязательному декларированию.

В ходе доследования задержанный пояснил, что украшения ему передала на хранение знакомая, а о специальных правилах их провоза он осведомлен не был. Кроме того, путешественник утверждал, что считал браслеты поддельными и не представлял их реальной стоимости.

Однако эти доводы не помешали возбуждению уголовного дела по статье о контрабанде стратегически важных товаров. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет и штраф до миллиона рублей.

