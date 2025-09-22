Пассажирка обманула таможню, выдав ювелирные изделия за бижутерию

В аэропорту Сочи россиянку привлекли к ответственности за попытку выдать дорогостоящие ювелирные изделия известных брендов за обычную бижутерию. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Крыша ТурДома».

По информации источника, женщина прибыла рейсом из Дубая и пыталась провезти в своем багаже незадекларированные драгоценности. Сотрудники таможенного контроля в «зеленом коридоре» обнаружили кольца, серьги и браслеты марок Cartier, BVLGARI, Chanel и Van Cleef.

При прохождении таможенного контроля пассажирка попыталась ввести в заблуждение должностных лиц, утверждая, что ввезенные ею украшения — это недорогая бижутерия. Однако, ювелирные изделия были направлены на экспертную оценку, которая установила их подлинность и общую стоимость в размере 2 млн руб.

Ранее сообщалось, что в Сочи у россиянки изъяли золотой браслет Cartier из Дубая стоимостью 5 млн.