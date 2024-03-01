Россиянин признал себя виновным в США в контрабанде в Россию подсанкционной электроники

Максим Марченко признал свою вину в том, что он поставлял в Россию микроэлектронику двойного назначения, которую производят в Соединенных Штатах. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на заявление минюста США.

Марченко был задержан в Америке еще в сентябре прошлого года. Его сразу обвинили в том, что он закупал в США и затем переправлял в Россию товары двойного назначения, которые запрещены к отправке на российскую территорию. Теперь же он признал свою вину по одному пункту контрабанды таких товаров, и по одному пункту, касающемуся отмывания денег. По первому пункту ему грозит срок лишения свободы в 20 лет, и по второму – еще 10 лет.

Планируется, что приговор в отношении Марченко суд Нью-Йорка вынесет в июне этого года. Расследованием его дела занималось Федеральное бюро расследований.