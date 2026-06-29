Секрет долголетия: онкоуролог назвал овощ, который едят почти все долгожители

Врач-хирург и онкоуролог Марк Гадзиян обратил внимание на любопытную закономерность: за последнее время к нему на прием пришли три пациента в возрасте около 90 лет, и всех их объединяла одна пищевая привычка — ежедневное употребление свежего чеснока на протяжении трех десятилетий. Доктор разобрал ситуация с научной точки зрения в своем телеграм-канале, на который ссылается REGIONS .

Кандидат медицинских наук Марк Гадзиян рассказал, что раньше его уже удивляли крепким здоровьем пациенты 89 и 95 лет, которые также регулярно ели чеснок. Теперь же, после череды похожих случаев, он заинтересовался темой серьезнее и сам ввел этот овощ в свой ежедневный рацион.

Как пояснил уролог, клинические и лабораторные исследования действительно подтверждают противораковый потенциал чеснока. Содержащиеся в нем аллицин и другие органосульфиды обладают антиоксидантным, противовоспалительным и антимутагенным действием. В экспериментах на клеточных культурах эти вещества запускают процесс запрограммированной гибели раковых клеток, подавляют рост новых сосудов в опухолях и влияют на ферментные системы детоксикации организма.

При этом Гадзиян подчеркивает: чеснок полезен как часть сбалансированного питания, но ни в коем случае не заменяет регулярные медицинские обследования и назначенное лечение. Врач призывает не воспринимать овощ как волшебную пилюлю, а относиться к нему как к одному из элементов здорового образа жизни.

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