Россиянин стал инвалидом из-за подушки безопасности Honda

На Филиппинах российского туриста постигла трагедия: сработавшая в автомобиле Honda подушка безопасности повредила его сонную артерию, что привело к инвалидности. Уже три месяца парализованный мужчина не может вернуться на родину. Родные планируют подать в суд на японского автопроизводителя.

Как стало известно телеграм-каналу SHOT от близких пострадавшего, 47-летний Максим и его младший сын попали в аварию в конце февраля. Их Honda City 2009 года столкнулась на перекрестке с внедорожником, управляемым местным жителем, который, по утверждению родственников, проехал на запрещающий сигнал светофора.

Во время столкновения сработала подушка безопасности, из которой, по словам семьи, неожиданно вылетела металлическая деталь, сломавшая туристу челюсть и повредившая артерию.

Мужчина до сих пор находится на аппарате искусственной вентиляции легких, обе его руки парализованы, а нога двигается лишь частично.

Филиппинские медики выставили семье счет за лечение в размере 8 млн руб., хотя последние анализы проводились еще в апреле. Транспортировка пациента в Россию в настоящее время невозможна. Жена туриста осталась с ним на острове, а троих детей отправила домой.

После аварии представители Honda встречались с родственниками Максима и предложили забрать автомобиль для экспертизы, чтобы выяснить причины нештатной работы подушки безопасности. Однако филиппинские власти не разрешают забрать машину, так как она является вещественным доказательством в деле об аварии.

В настоящее время семья намерена подать иск к автоконцерну, чтобы хоть как-то компенсировать расходы на лечение и оплатить транспортировку в Россию, оцениваемую в полтора миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что российские туристы пожаловались на нашествие медуз на пляжах в Турции.